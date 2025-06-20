Сергей Собянин поблагодарил бизнес за развитие и продвижение экономики

Предприниматели, которые не сдаются, помогают развивать экономику и снижать безработицу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ.

Он отметил, что Москва стала лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

«Пока побеждаем со счетом 1-0. Поздравляю. Растут инвестиции, растет экономика, снижается безработица. Спасибо огромное бизнесу, который вопреки макроэкономике, санкциям, негативным трендам побеждает и развивается», — сказал Собянин.

Также мэр столицы заявил, что правительство готово помогать предпринимателям, которые помогают развивать экономику.