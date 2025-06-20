Российские компании объединят усилия для создания программных решений для автолюбителей

Сбер, «Ростелеком» и «АвтоВАЗ» заключили на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

Документ предусматривает совместную разработку цифровых решений для автомобилей на базе российской мобильной операционной системы «Аврора». Партнеры сосредоточатся на создании программного обеспечения для управления автомобильными системами, внедрении технологий искусственного интеллекта, а также на повышении кибербезопасности и защите пользовательских данных.

«Сбер становится стратегическим партнером и ключевым поставщиком технологий для взаимодействия человека с автомобилем и внешними инфраструктурными решениями. Владельцы автомобилей «АвтоВАЗ» смогут бесшовно пользоваться популярными сервисами и цифровыми решениями уже на старте запуска нового поколения ОС «Аврора», – отметил старший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев.

По его словам, такие технологии зададут новые стандарты для отрасли, откроют дополнительные возможности для миллионов россиян, сделают автомобиль по-настоящему умным, удобным и безопасным. Также стороны планируют совместные проекты по развитию инфраструктурных решений, в том числе интеграции автомобилей с системами умного города и цифровыми экосистемами партнеров.

«Сотрудничество между системообразующими компаниями в сфере ИТ, телекома, банкинга и автомобилестроения выведет цифровую зрелость нашей страны на новый уровень. В современных реалиях, когда машина становится не просто средством передвижения, а электронным устройством, критично предоставлять пользователям доступ к необходимым цифровым сервисам, соблюдая требования информационной безопасности», – сообщил заместитель президента-председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов.

Исполнительный вице-президент по финансам «АвтоВАЗ» Евгений Чуканов подчеркнул, что проект повысит потребительскую ценность автомобилей компании, поднимет уровень их защищенности, расширит горизонты практического использования технологий ИИ и больших данных, что способствует формированию новых ориентиров для отрасли в целом.