«Газпром нефть» поможет в строительстве российских скоростных автомагистралей

«Газпром нефть» и государственная компания «Автодор» заключили соглашение, в рамках которого будут расширены поставки современных битумных материалов для реализации крупных проектов транспортной инфраструктуры в России.

Соглашение на ПМЭФ подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Газпром нефть» производит более 300 видов битумных материалов для строительства дорожной инфраструктуры. Продукцию компании применяют при возведении и обслуживании дорожных покрытий, тоннелей, мостов и путепроводов.

Как отметил Александр Дюков, каждый третий километр современных скоростных автомагистралей и региональных дорог в России построен с применением битумов «Газпром нефти».

«За последние несколько лет «Газпром нефть» обеспечила битумными материалами такие новые федеральные трассы, как М-1 «Беларусь», М-4 «Дон». Также компания приняла участие в создании скоростного транспортного маршрута «Россия», состоящего из автодорог М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток», – сказал он.

По словам Вячеслава Петушенко, «Автодор» стремится создать в России развитую сеть современных скоростных дорог.

«Правительство РФ утвердило новый план строительства федеральных трасс до 2030 года. Нам предстоит построить и реконструировать 647 км дорог и обеспечить автомобилистам скорость, комфорт и безопасность», – сказал он.

Петушенко добавил, что в реализации планов по строительству дорог «Автодор» опирается на надежных партнеров.

«Газпром нефть» – это не только поставщик качественной продукции, но и важнейший участник отрасли, с которым мы продуктивно работаем над стандартами дорожного строительства и ростом качества российских дорог», – отметил он.