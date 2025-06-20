МТС Банк запустит кредитование на финансовой платформе «Авито»

МТС Банк и группа компаний «Авито» подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Документ подписали председатель правления МТС Банка Эдуард Иссопов и директор по финансовым сервисам в «Авито» Татьяна Жаркова. Партнерство направлено на расширение возможностей целевого автокредитования и POS-кредитования через финансовую платформу «Авито Финанс». Теперь пользователи смогут оформлять кредиты в момент выбора товара или услуги без необходимости повторного ввода данных.

Как уточнили в кредитной организации, МТС Банк стал одним из двух первых банков-партнеров АО «Авито Финанс», получившего в марте 2025 года статус оператора финансовой платформы (ОФП).

«МТС Банк реализовывает в своей стратегии концепцию «Умный POS», предлагая уникальные решения для онлайн-площадок. Соглашение с «Авито» усиливает наше присутствие на рынке электронной коммерции и выводит начавшееся в прошлом году сотрудничество на новый этап», — отметил Иссопов.

По его словам, интеграция цифровых финансовых сервисов банка в платформу «Авито» поможет развитию финтех-инфраструктуры и сделает покупки для десятков миллионов пользователей более быстрыми и доступными.

В свою очередь, Татьяна Жаркова подчеркнула, что сотрудничество с ведущими банками позволяет площадке эффективнее решать задачи пользователей.

«Мы интегрируем финансовые продукты в привычные пользовательские сценарии, делая процесс проще, быстрее и безопаснее. Покупатель завершает сделку, не покидая платформу, а банк получает мотивированного клиента в точке принятия решения. Это улучшает клиентский опыт и задает новый стандарт интеграции финуслуг в цифровые платформы», — сказала она.

По ее словам, линейка сервисов на платформе будет расширяться, чтобы взаимодействие с «Авито» становилось удобнее и технологичнее.