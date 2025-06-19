Кирилл Царев рассказал о будущем платежных технологий

Крупные финтех-компании активно конкурируют за технологии и клиентский опыт, предлагая новые способы платежей и расширяя сценарии оплаты. Такое мнение высказал первый зампред правления Сбера Кирилл Царев на сессии «Платежи обесцениваются? Трансформация мирового платежного рынка» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, будущее этой конкуренции заключается в коллаборации и умении компаний взаимодействовать друг с другом.

«Если вы понимаете, что вдвоем это становится выгоднее, чем раздельно, вы садитесь и договариваетесь. Где-то это будет коллаборация независимых друг от друга компаний, где-то — более интегрированное взаимодействие. Но в целом мы как страна получим набор экосистем, которые в какой-то момент научатся договариваться друг с другом. В итоге выиграет главный участник процесса — клиент», — сказал Царев.

В качестве примера коллаборации он привел объединение банков, созданное Т-Банком, Альфа-Банком и Сбером. Внутри объединения сохраняется конкуренция в области клиентского опыта, но также наблюдается синергия в технологической сфере, например, развитие платформы MultiQR. Другой пример — проекты Open Banking, когда в одном приложении клиенты могут видеть карты разных банков и проводить операции по ним.

«На очень длинной перспективе у кого-то будет большее преимущество, у кого-то меньшее. Особенность бизнеса заключается в том, что вы всегда должны находиться в хорошей спортивной форме и нет той вершины, на которой можно расслабиться и сказать: у меня все хорошо. Ведь в этот момент кто-то уже поднимается на эту гору. И это нормальный эволюционный процесс, который приводит индустрии к технологическому развитию», — добавил Царев.

Он подчеркнул, что ключевым вопросом остается законодательное регулирование. По его мнению, важно, чтобы оно не сломало конкуренцию и сохранило свободу для появления новых технологий.

«Если не найдется тех, кто будет вкладывать в отрасль деньги и придумывать новое, развитие может остановиться», — добавил Царев.