Технологическую изоляцию назвали путем к застою

Политика закрытости бесперспективна, заявил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский в рамках дискуссии «Технологии будущего: единое мировое пространство или каждый сам за себя?» на ПМЭФ.

«Политика технологической изоляции — это борьба с ветром. И этот пример касается не только игроков финтеха, но и целых стран. Информация о новых продуктах и технологиях все равно будет распространяться, и другие страны будут их анализировать, копировать и воспроизводить», — сказал он.

Верхошинский провел параллель с Японией, где закрытость привела к потере лидерства.

Он добавил, что Россия смогла быстро приспособиться к новым условиям в тот момент, когда западные технологии оказались недоступны.

«Надо делиться секретами. Наши сотрудники любят ходить на форумы и митапы. Раньше я переживал, что технологии украдут, а ребят переманят конкуренты. Но потом понял — все наоборот. Так мы притягиваем самых сильных профессионалов в команду», — сказал глава Альфа-Банка.

По словам ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никиты Анисимова, внедрение ИИ в учебные процессы и обучение технологиям ИИ – гигиеническое требование.

«Если мы создаем будущее из прошлого, то мы создаем только технологии прошлого. Нужна среда, которая создает будущие технологии», — сказал он.

Как подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, путь к глобальному будущему должен быть разумным и осторожным.

«Информация о том, что нас ждет в будущем, всегда будет глобальной. Дальше возникает вопрос, как от теории перейти к практике», — сказал он.

Председатель правления Московской биржи Виктор Жидков отметил, что ИИ может сформировать определенный информационный фон для принятия решений, но окончательный выбор остается за человеком.

«Когда человек выбирает финансовый инструмент, он его выбирает под себя, но он себя самого толком не знает. Искусственный интеллект может стать большим помощником для принятия решения — разобрать информацию об эмитентах, быстро и качественно проанализировать информацию. По итогу, как бы мы ни старались, каждый будет сам за себя», — сказал он.

Писатель-футурист, автор бестселлера «ИИ-2041» Чэнь Цюфань сравнил ИИ с грибком или плесенью, признав растущую волну цифрового суверенитета в мире.

«Мы следуем по пути развития технологий, а не по пути изоляции. И будущее — в сотрудничестве людей с машинами, искусственным суперинтеллектом и AI-агентами. Самые амбициозные компании инвестируют в такое сотрудничество. Они уже воплощают в реальность то, что недавно выглядело как научная фантастика», — сказал он.

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков считает, что внедрение ИИ увеличивает технологическую изоляцию. По его мнению, эта технология значительно увеличит разрыв и неравенство между странами.

«В ближайшие годы наши компании будут проходить через ИИ-трансформацию, как раньше проходили цифровую трансформацию. Финансовые учреждения проходят эту трансформацию в первую очередь», — сказал он.

Все участники сессии сошлись во мнении, что технологическая изоляция ведет к застою, а ключом к прорывам остается открытость.