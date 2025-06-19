Альфа-Банк откроет кредитную линию для РЖД на 400 млрд рублей

Альфа-Банк и ОАО «РЖД» подписали на Петербургском международном экономическом форуме кредитное соглашение. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Средства, привлеченные в рамках кредитной линии, планируется направить на реализацию инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, а также приобретение, ремонт и модернизацию основных фондов РЖД.

«Железные дороги — это кровеносная система российской экономики. Мы рады предоставить РЖД ресурсы для реализации амбициозных задач по модернизации критически важной инфраструктуры и поддержания высоких стандартов грузовых и пассажирских перевозок», — отметил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

Соглашение предполагает открытие банком кредитной линии для РЖД на сумму до 400 млрд рублей. Максимальный срок траншей – до 5 лет.

«В условиях дефицита ликвидности на финансовых рынках и высоких процентных ставок мы получили гибкие условия и дополнительные лимиты кредитования», — подчеркнул заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов.

Он добавил, что предоставленная кредитная линия позволит обеспечить достаточный ресурс для бесперебойного финансирования инвестиционной деятельности РЖД.