На ПМЭФ назвали самые перспективные дорожные проекты до 2030 года

Совокупный объем инвестиций в 30 наиболее перспективных автодорожных проектов в России на 2025-2030 годы превышает 2,76 трлн рублей, следует из представленного на ПМЭФ расчета ВТБ Инфраструктурный Холдинг «Автодорожная инфраструктура: проекты, инвестиции, перспективы».

Крупнейшим проектом в топ-30 стало строительство семи участков трассы «Джубга – Сочи», проектирование которой завершится к 2026 году.

Также еще один участок в обход Адлера уже находится на стадии строительства. По данным отчета ВТБ Инфраструктурный Холдинг, предварительная стоимость оставшихся участков составит более 1,3 трлн рублей.

Больше всего инвестиций, по данным отчета, придется на Краснодарский край (1,42 трлн рублей). Также в тройку вошли Приволжский округ (513 млрд рублей) и Северо-Западный округ (297 млрд рублей).

По словам члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, автодорожная инфраструктура является фундаментом для развития экономики регионов.

«Инфраструктурные проекты создают точки роста в регионах, стимулируют строительство, логистику и занятость. Потребность автодорожной отрасли во внебюджетном финансировании в ближайшие годы останется высокой», — сказал он.

Сергейчук добавил, что активность регионов и частных инвесторов в использовании облегчающих финансовую нагрузку на проекты инструментов помогает запускать новые проекты.

«Среди ключевых инструментов поддержки отрасли отмечу государственно-частное партнерство, инфраструктурные облигации, специальные казначейские кредиты и капитальные гранты», — сказал он.

В ВТБ отметили, что в рейтинг вошли те проекты, по которым на май 2025 года не был определен подрядчик или концессионер, а также не проводились открытые конкурсы.