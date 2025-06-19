ВТБ протестирует цифровой рубль для соцвыплат родителям школьников в Петербурге

ВТБ и правительство Санкт-Петербурга будут проводить совместные пилоты в области цифрового рубля. Соответствующий меморандум стороны подписали на ПМЭФ-2025. Первым таким проектом станет использование цифрового рубля для социальных выплат родителям младших школьников, которые обучаются на дому. Об этом заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

«В качестве примера использования цифрового рубля мы выбрали одну из мер соцподдержки в Санкт-Петербурге – компенсацию питания младших школьников, обучающихся на дому. Родители ребенка получат в цифровых рублях выплату, эквивалентную стоимости школьного питания», — рассказала Скоробогатова.

Она отметила, что начисление компенсации в цифровых рублях или совершение платежей будет выглядеть привычно, но с одной разницей.

«Выплаты будут поступать на отдельный счет в цифровых рублях. В отличие от других операций, субсидию можно будет потратить только в продуктовых магазинах на определенные группы товаров», — подчеркнула первый заместитель президента-председателя правления ВТБ.

В ВТБ ожидают, что выплата субсидии в цифровых рублях после широкого внедрения новой формы национальной валюты позволит получателям пользоваться средствами без комиссий за переводы и транзакции.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, ранее банк уже протестировал получение стипендий и погашение штрафов при помощи цифровых рублей.

«Этот опыт поможет государству, банкам и получателям субсидий быстрее и удобнее взаимодействовать друг с другом, а также ускорит развитие цифровых платежей в стране», — сказал он.

В ВТБ отметили, что банк уже завершил необходимые этапы по настройке технологической инфраструктуры банка для внедрения платежей в цифровых рублях. Теперь банк ожидает утверждения соответствующего законодательства и начала широкого использования новой формы рубля.