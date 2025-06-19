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Сбер снова стал лидером рейтинга эквайеров Европы

Сбер второй год подряд занял 3 место в рейтинге The Nilson Report
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Unsplash

Сбер девятый год подряд показал лучшие результаты по количеству транзакций, став лидером в рейтинге крупнейших эквайеров Европы, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что за 2024 год этот показатель достиг 52,1 млрд транзакций, что почти в четыре раза больше, чем у Nexi (14,3 млрд транзакций).

Также Сбер, по данным The Nilson Report, второй год подряд занял 3 место в Европе с 5 млрд онлайн-транзакций, уступив только J.P.Morgan (6,13 млрд) и Adyen (6,1 млрд).

Число онлайн-платежей Сбера составило 9,6% от общего числа транзакций.

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ПМЭФ – 2025
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