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РФПИ и управляющая компания «Первая» инвестируют 1 млрд в медтех

На ПМЭФ заключено соглашение для поддержки импортозамещения в здравоохранении
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Артём Пряхин/Фотобанк «Росконгресс»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и управляющая компания «Первая» инвестируют 1 млрд рублей в компанию Medical Visual Systems – лидера на российском рынке производства интегрированных операционных для медучреждений. Cответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ.

«Инвестиции в медтех – одни из самых важных, с нашей точки зрения. У нас уже есть реализованные проекты в этом направлении, которые показывают очень хорошие результаты для инвесторов», – рассказал Андрей Бершадский, генеральный директор управляющей компании «Первая».

Интегрированная операционная объединяет инженерные сети и медицинское оборудование для повышения эффективности работы медицинского персонала и безопасности пациентов. В 2023 году компания MVS получила статус «Национального чемпиона». Интегрированная операционная ее разработки действуют в 45 клиниках в 25 городах, имеет наибольшую долю рынка в РФ и способна конкурировать с мировыми аналогами.

«Рынок интегрированных операционных, по оценкам экспертов, достигнет примерно 5 млрд евро к 2030 году. В рамках поддержки импортозамещения в ключевых отраслях, среди которых здравоохранение имеет особый приоритет, РФПИ инвестирует в развитие компании MVS, дальнейшее расширение продуктовой линейки, а также масштабирование бизнеса и запуск новых направлений, включая крупные международные рынки», – отметил Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

Инвестиции РФПИ и УК «Первая» позволят компании MVS развивать ключевые стратегические направления, среди которых запуск производства эндоскопической стойки российского бренда TMG и дальнейшая разработка собственной экосистемы сервисов и приложений для хирургии, в том числе с использованием ИИ. Кроме того, компания планирует вывести свои продукты на рынки стран БРИКС и Казахстана. Также интегрированная операционная MVS может стать основой для развития цифровой хирургии – в случае, если войдет в стандарт оснащения хирургических операционных.

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ПМЭФ – 2025
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