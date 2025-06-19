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Сбер через несколько месяцев планирует добиться 100% распознавания дипфейков

Кузнецов: технологии Сбера уже выявляют 98% дипфейков
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Пресс-служба Сбера

Технологии Сбера способны распознать 98% дипфейков в автоматизированном режиме. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По словам топ-менеджера Сбера, сейчас ведется работа над тем, чтобы через несколько месяцев добиться 100% показателя. В результате благодаря технологиям банка его клиенты будут застрахованы от совершения некорректных действий при получении сообщений с использованием дипфейков.

Заместитель председателя правления Сбербанка добавил, что Сбер каждую неделю фиксирует новые мошеннические схемы и активно их исследует. Это позволяет банку поддерживать актуальный уровень защиты клиентов.

«Мы несем ответственность за наших клиентов, поэтому мы не можем не догонять мошенников и даже не можем идти в ногу с ними. Мы должны быть на шаг впереди для того, чтобы не допустить появления того, чего мы не знаем», — отметил Станислав Кузнецов.

Также топ-менеджер Сбера подчеркнул, что банк продолжит инвестиции в ИИ для создания уникальных технологий защиты.

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