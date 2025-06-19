Искусственный интеллект Сбера перешел на новый уровень взаимодействия с пользователями

В нейросетевой модели Сбера GigaChat появилась функция «Провести исследование» — для профессионального анализа информации. О новых возможностях ИИ стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба Сбера.

Теперь нейросеть может проводить глубокие многоступенчатые исследования. ИИ самостоятельно анализирует данные из разных источников и выдает развернутые и структурированные ответы на вопросы со ссылками на источники. Писать сложные текстовые запросы пользователю для этого не нужно — GigaChat совершил качественный скачок, перейдя на принципиально новый уровень взаимодействия с пользователем, отметили в Сбере.

Функция «Провести исследование» может помочь в подготовке анализа тенденций конкретного рынка. Также ИИ способен проанализировать продукты и стратегии конкурентов в схожей бизнес-нише. Например, по запросу: «Сравни ключевых игроков на рынке финтеха в России — кто и чем выделяется, у кого какие сильные и слабые стороны» — пользователь получит сравнительный отчет со SWOT-анализом конкурентов.

GigaChat также сможет провести научное исследование. При введении запроса нейросеть изучит актуальные публикации в выбранной области и даст обзор с главными тезисами и ссылками на источники.

Режим глубокого исследования позволяет решать разные задачи и экономит время на выполнение рутинной работы. ИИ можно делегировать значительную часть исследовательской деятельности — сбор информации, анализ источников, написание текста, добавили в Сбере.

Функция «Глубокого исследования» доступна пользователям в веб-версии ИИ. Протестировать новые возможности GigaChat также можно в мобильном приложении для Android-устройств в магазинах приложений RuStore и AppGallery.