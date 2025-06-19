В Сбере предсказали ближайшее будущее искусственного интеллекта

Ведяхин: ИИ всегда будет нуждаться в человеке

Искусственный интеллект всегда будет нуждаться в человеке, заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

«Не надо добавлять ИИ магии. Нейросеть – это всего лишь большой набор математических формул. Люди, которые сейчас пишут простой код для ИИ, будут делать более квалифицированную работу», — отметил Ведяхин.

По его мнению, в ближайшие 3-5 лет у каждого человека появится свой помощник на основе ИИ.

«Такой ассистент, которому вы будете доверять делать те или иные бытовые транзакции. Если вы, например, захотите обновить машину, то можно будет попросить ИИ подобрать вам лучший кредит», — сказал Ведяхин.

Также первый зампредседателя Сбера отметил, что всегда будут нужны люди, которые будут заниматься воспитанием ИИ и обучать его этическим вопросам.

«Сейчас это пока что кажется такими отдаленными вопросами, но чем больше мы продвигаемся к стадии зрелости искусственного интеллекта, тем, конечно, более яркими эти вопросы становятся», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что Россия, как и весь мир, сталкивается с нехваткой квалифицированных AI-специалистов среднего (middle) и старшего (senior) уровней.

«По нашим оценкам, требуется около 10 тыс. таких профессионалов. За талантливых студентов и выпускников сохраняется высокая конкуренция работодателей», — сказал Ведяхин.