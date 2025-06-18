Альфа-Банк и ВЭБ.РФ прокредитуют строительство оптической линии TEA NEXT

Альфа-Банк и ВЭБ.РФ предоставят компании «Атлас» (Ростелеком) синдицированный кредит на создание и обслуживание ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (TEA NEXT). Договор кредитования был подписан на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков, зампред ВЭБ.РФ Даниил Алгульян и гендиректор ООО «Атлас» Александр Ратушный.

Новая линия связи охватит 27 регионов России, ее протяженность составит около 11,7 тысяч км, а емкость — 48 пар оптических волокон. На маршруте будут созданы ответвления к пунктам обмена трафиком в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Общая стоимость проекта составляет 28,1 млрд рублей, из которых 24,4 млрд рублей — кредитные средства.

Большую часть финансирования предоставит Альфа-Банк в виде синдицированного кредита объемом 17,9 млрд рублей на срок до 10,5 лет.

«Альфа-Банк участвует в реализации этого стратегического проекта с 2023 года в качестве инвестора. Линия TEA NEXT — российская часть проекта, в финансировании которого мы также участвуем. Этот проект сделает возможной высокоскоростную связь между Азией и Европой», — сказал Воейков.

По его словам, для Альфа-Банка это первый опыт участия в государственной программе «Фабрика проектного финансирования».

Даниил Алгульян отметил, что новая волоконно-оптическая линия пройдет через всю территорию России с запада на восток, обеспечив высокую скорость передачи данных на больших расстояниях.

«Реализация проекта будет способствовать экономическому росту страны, развитию регионов, повышению качества жизни граждан. ВЭБ.РФ совместно с Альфа-Банком предоставят синдицированный кредит в объеме 24,4 млрд рублей на срок до 10,5 лет. Объем участия ВЭБ.РФ составит 6,5 млрд рублей», — сказал он.

В Минэкономразвития, курирующем «Фабрику проектного финансирования», проект назвали стратегически важным для России.

«Благодаря реализации этого проекта в рамках «Фабрики проектного финансирования» крупнейшие города нашей страны будут обеспечены качественной и защищенной линией связи», — отметил первый замминистра экономразвития Максим Колесников.