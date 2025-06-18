На ПМЭФ рассказали о запуске международной площадки кейсов внедрения ИИ

Альянс в сфере ИИ скоро запустит международную платформу для проверенных примеров внедрения искусственного интеллекта в странах БРИКС — BRICS+ AI Success Hub. Об этом на ПМЭФ-2025 рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Платформа станет центром обмена верифицированными реальными кейсами внедрения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки и стран-партнеров БРИКС. Также она будет играть роль площадки для сотрудничества, на которой эксперты и практики из разных стран смогут обмениваться мнениями, проблемами и передовым опытом, связанными с внедрением технологий искусственного интеллекта. Стратегическим партнером международной инициативы выступит Глобальный альянс по ИИ для промышленности и производства (ЮНИДО).

«Эта международная платформа представляет собой значительный шаг вперед в создании единой экосистемы, объединяющей разнообразный опыт и экспертные знания стран БРИКС+. Это позволит заинтересованным сторонам принимать более обоснованные решения, и способствовать инновационному сотрудничеству», – отметил Александр Ведяхин.

Альянс в сфере ИИ уже имеет успешный опыт создания кейсов по внедрению искусственного интеллекта, добавил первый зампред правления Сбербанка. В 2024 году с целью определения перечня наиболее перспективных сценариев использования ИИ в приоритетных отраслях экономики и органах исполнительной власти было рассмотрено более 600 кейсов из российской и международной практики.

Russian AI case book, по словам Александра Ведяхина, содержит список перспективных решений с использованием классического и генеративного ИИ в приоритетных секторах экономики и государственного управления. В частности, это кейсы внедрения ИИ в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также финансах, розничной торговле, телекоммуникациях, здравоохранении и образовании.