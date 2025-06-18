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Яндекс разработал сервис для коммунальной техники

Яндекс Go автоматизирует работу коммунальных служб Подмосковья
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«Газета.Ru»

Яндекс разработал сервис Яндекс Вектор для компаний, которые используют мусоровозы, поливальные машины, снегоуборочную и другую технику для поддержания порядка в городе, сообщает пресс-служба компании.

Сервис позволит коммунальщикам составлять детальные маршруты уборки и следить за процессом онлайн. Это повысит точность выполнения работ, сократит холостой пробег и расход топлива.

В личном кабинете сервиса мастер смены сможет выбирать исполнителя, закрепить за ним машину, сформировать задание. Там же можно добавлять или убирать технику и сотрудников из системы и менять маршруты. Кроме того, в новом сервисе мастера смены смогут получать полный отчет о работе сотрудников – количество выполненных заданий, местоположение техники, прогресс и точность прохождения маршрутов.

В компании отметили, что алгоритмы выстраивают оптимальный маршрут с учетом дорожной ситуации и приоритетных зон. Те же алгоритмы работают в Яндекс Такси для миллионов водителей и пассажиров. Приложение постоянно фиксирует местоположение техники во время движения и сравнивает его с запланированным маршрутом, а также дает водителю рекомендации по скорости и траектории движения.

В пилотном проекте с министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области была задействована 31 единица снегоуборочной техники. Сервис позволил увеличить эффективность работы на 20%, а холостой пробег техники и расход топлива снизился на 17%.

Также в компании добавили, что сервис разработан не только для коммунальных служб, но и для коммерческих организаций. Так, решение поможет в управлении автопарком для дорожных работ, перевозке сыпучих грузов и т. д. Стоимость использования формируется из числа подключенных единиц техники и сотрудников.

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