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Сбербанк пригласил исследователей из стран — участников ПМЭФ выступить на AI Journey

Сбер анонсировал усиление авторитета посвященной ИИ конференции AI Journey
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Пресс-служба Сбера

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин пригласил исследователей из стран — участников Петербургского международного экономического форума выступить со своими докладами на площадке AI Journey. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Конференция AI Journey является площадкой для международного диалога ученых и исследователей в сфере искусственного интеллекта, уточнили в банке. На мероприятии решаются задачи по популяризация высоких технологий. Также на конференции Сбер ежегодно вручает премию «Лидеры ИИ», отдельная номинация в которой посвящена региональному технологическому развитию.

«В этом году мы проведем уже 10-ую, юбилейную конференцию AI Journey. Мы планируем новые форматы и усиление научного трека, расширение программы докладов, ждем яркие анонсы технологических продуктов Сбера и компаний-участников. Как председатель оргкомитета AI Journey я уверен, что в этом году конференция еще больше повысит свой авторитет», – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

В прошлом году на площадке AI Journey выступили ведущие эксперты из 19 стран. Также президент Владимир Путин дал на ней старт работе международного альянса в сфере искусственного интеллекта.

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ПМЭФ – 2025
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