ВТБ стал первым участником программы льготного кредитования МСП в сфере городской экономики

ВТБ первым из российских банков заключил трехстороннее соглашение с ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП по участию в новой программе «зонтичных» поручительств для малого и среднего бизнеса в сфере городской экономики, сообщает пресс-служба банка.

Договор был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, реализация программы станет дополнительным драйвером развития малого и среднего бизнеса в России.

«Также программа позволит предприятиям реализовать свои инвестиционные планы, повышая устойчивость экономики страны и создавая новые рабочие места», — сказал он.

Программа предполагает совместное поручительство ВЭБ.РФ и Корпорации МСП, покрывающее до 50% суммы кредита. Благодаря этому риски для банка снизятся, а доступность для финансирования увеличится. Финансирование доступно сроком до 10 лет. Сумма финансирования на инвестиционные цели до 2 млрд руб., на развитие бизнеса — до 50 млн руб.

По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Даниила Алгульяна, совместная программа зонтичных поручительств позволит повысить доступность финансирования для предпринимателей, которые создают новое качество жизни в городах.

«Объем участия ВЭБ.РФ в программе составляет 25 млрд рублей. Рады, что наше проверенное временем партнерство с ВТБ теперь охватывает и это направление», — сказал он.

Также генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что программа расширит возможности для малого и среднего бизнеса по привлечению финансирования и снижение рисков для банков.

«Поддержка сектора МСП, занятого в сфере городской экономики, позитивно скажется не только на качестве предпринимательской среды, но и будет способствовать развитию территорий и повышению инвестиционной привлекательности регионов», — сказал он.