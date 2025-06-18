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ВТБ стал первым участником программы льготного кредитования МСП в сфере городской экономики

Зампрезидента ВТБ Бортников: новая программа МСП станет драйвером развития бизнеса
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Кирилл Зыков/РИА Новости

ВТБ первым из российских банков заключил трехстороннее соглашение с ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП по участию в новой программе «зонтичных» поручительств для малого и среднего бизнеса в сфере городской экономики, сообщает пресс-служба банка.

Договор был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, реализация программы станет дополнительным драйвером развития малого и среднего бизнеса в России.

«Также программа позволит предприятиям реализовать свои инвестиционные планы, повышая устойчивость экономики страны и создавая новые рабочие места», — сказал он.

Программа предполагает совместное поручительство ВЭБ.РФ и Корпорации МСП, покрывающее до 50% суммы кредита. Благодаря этому риски для банка снизятся, а доступность для финансирования увеличится. Финансирование доступно сроком до 10 лет. Сумма финансирования на инвестиционные цели до 2 млрд руб., на развитие бизнеса — до 50 млн руб.

По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Даниила Алгульяна, совместная программа зонтичных поручительств позволит повысить доступность финансирования для предпринимателей, которые создают новое качество жизни в городах.

«Объем участия ВЭБ.РФ в программе составляет 25 млрд рублей. Рады, что наше проверенное временем партнерство с ВТБ теперь охватывает и это направление», — сказал он.

Также генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что программа расширит возможности для малого и среднего бизнеса по привлечению финансирования и снижение рисков для банков.

«Поддержка сектора МСП, занятого в сфере городской экономики, позитивно скажется не только на качестве предпринимательской среды, но и будет способствовать развитию территорий и повышению инвестиционной привлекательности регионов», — сказал он.

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ПМЭФ – 2025
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