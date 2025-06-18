На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Предприниматели смогут пройти цифровую трансформацию под кураторством Сбера

Анатолий Попов: более половины российских предпринимателей работают со Сбером
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Более половины российских предпринимателей России работают со Сбером, а среди 3,4 млн бизнес-клиентов 200 тыс. – социальные, заявил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов на сессии «Роль социального бизнеса в экономике страны» в рамках ПМЭФ.

Как отметил Попов, 68% социальных предпринимателей готовы обучаться, а 41% нужна консультационная поддержка.

«Наша задача — помочь ответить на эти вызовы. В прошлом году мы запустили конкурс ″Лидеры социальной индустрии″, проект ″Колибри″, который помогает социальным предпринимателям пройти цифровую трансформацию. У нас было 180 заявок», — сказал он.

Попов добавил, что в III квартале 2025 года Сбер запустит набор на новую программу.

«Работа с социальными предпринимателями заряжает новыми смыслами и нашу команду. Мы понимаем, что не просто обслуживаем клиентов, а несем значимую социальную роль в обществе», — сказал он.

В сессии также приняли участие вице-губернатор ХМАО-Югры Сергей Афанасьев, генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов и другие.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами