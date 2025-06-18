Предприниматели смогут пройти цифровую трансформацию под кураторством Сбера

Более половины российских предпринимателей России работают со Сбером, а среди 3,4 млн бизнес-клиентов 200 тыс. – социальные, заявил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов на сессии «Роль социального бизнеса в экономике страны» в рамках ПМЭФ.

Как отметил Попов, 68% социальных предпринимателей готовы обучаться, а 41% нужна консультационная поддержка.

«Наша задача — помочь ответить на эти вызовы. В прошлом году мы запустили конкурс ″Лидеры социальной индустрии″, проект ″Колибри″, который помогает социальным предпринимателям пройти цифровую трансформацию. У нас было 180 заявок», — сказал он.

Попов добавил, что в III квартале 2025 года Сбер запустит набор на новую программу.

«Работа с социальными предпринимателями заряжает новыми смыслами и нашу команду. Мы понимаем, что не просто обслуживаем клиентов, а несем значимую социальную роль в обществе», — сказал он.

В сессии также приняли участие вице-губернатор ХМАО-Югры Сергей Афанасьев, генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов и другие.