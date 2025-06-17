Совет Федерации одобрил запуск социальных инфраструктурных контрактов

Совет Федерации поддержал инициативу по запуску нового механизма привлечения бизнеса к развитию социнфраструктуры в регионах России. Решение о запуске социальных инфраструктурных контрактов (СОИК) было принято на заседании «Действующие механизмы социального инвестирования в России: проблемы и пути их решения».

Суть проекта, который разрабатывается в рамках исполнения поручения президента России по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, заключается в том, что крупные компании будут участвовать в строительстве или ремонте школ, больниц, спортивных комплексов и культурных учреждений в малых и средних городах страны. После завершения работ объекты передаются в собственность муниципалитета или региона. В свою очередь, бизнес получит стимулирующие меры от государства, такие как льготы и компенсации.

Для реализации механизма при Госдуме будет создана рабочая группа из депутатов, представителей министерств, бизнеса и экспертов, которая займется подготовкой законопроекта. Его планируют внести на рассмотрение к 1 сентября 2025 года.

По мнению парламентариев, новый механизм не только повысит качество жизни населения, но и укрепит доверие между государством и бизнесом, а также привлечет дополнительные инвестиции в регионы.

Вице-президент «Русала» Елена Безденежных подчеркнула, что необходимость нового инструмента поддержки социнвестиций назрела давно.

«Механизм СОИКов стал темой одной из сессий Петербургского форума в прошлом году. С тех пор государственные органы и экспертное сообщество прорабатывали этот механизм, обсуждали альтернативы. Теперь мы вышли на финишную прямую в создании инструмента, который должен дать мощных толчок для развития социальной инфраструктуры в территориях, удаленных от крупных мегаполисов», – отметила она.

Эксперты считают, что механизм выгоден всем сторонам: бизнесу — из-за развитие территорий, где работают их предприятия, государству — из-за решение социальных задач, а жителям — из-за появление современной инфраструктуры рядом с домом.

Ранее идею поддержали крупные российские компании, включая «Русал», СУЭК, ТВЭЛ и Горьковский автозавод, а также экспертные организации и государственные институты развития, например, ВЭБ.РФ и Дом.РФ. Профильные министерства считают, что запуск социальных контрактов станет важным шагом для устойчивого развития городов и сел.