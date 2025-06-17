Сбер запустит умного помощника для участников ПМЭФ

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году получат доступ к умному помощнику GigaChat от Сбера, сообщает пресс-служба банка. Решение будет доступно через Telegram и мессенджер MAX от VK.

Помощник предлагает три функции, которые упростят взаимодействие с программой форума. Первая позволяет составить персональную программу участия с учетом интересующих тем, спикеров и дней пребывания. При этом за 15 минут до начала событий бот уведомляет обо всех запланированных событиях, а по завершении выбранной сессии отправляет ее краткое содержание.

Вторая функция — запись голосовых заметок с мгновенной транскрипцией или кратким содержанием через GigaChat. Это будет полезно для фиксации интервью и ключевых мыслей. Третья функция обобщает основные выводы выступлений, чтобы участники могли быть в курсе важных моментов, даже если пропустили трансляцию.

Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин отметил, что центральная тема ПМЭФ-2025 — общие ценности как фундамент устойчивого развития в условиях многополярного мира.

«По нашему мнению, именно современные технологии и искусственный интеллект становятся теми самыми универсальными ценностями, способствующими росту и прогрессу. Их внедрение активно меняет бизнесы, формирует новые отраслевые стандарты и влияет на развитие целых государств», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул важность демонстрации потенциала отечественных цифровых решений на площадке форума. По его словам, для Сбера это особенно значимо, так как компания впервые выступает гига-партнером ПМЭФ.

Отмечается, что с помощником также будет работать «Росконгресс». Фонд задействует свое ИИ-решение «ИнФорум» для оперативной подготовки подробных саммари сессий, карточек ключевых высказываний и аналитических материалов. Эти данные лягут в основу итоговых отчетов, доступных в Информационно-аналитической системе фонда.