На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер запустит умного помощника для участников ПМЭФ

GigaChat поможет составить расписание и обобщить ключевые события ПМЭФ
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году получат доступ к умному помощнику GigaChat от Сбера, сообщает пресс-служба банка. Решение будет доступно через Telegram и мессенджер MAX от VK.

Помощник предлагает три функции, которые упростят взаимодействие с программой форума. Первая позволяет составить персональную программу участия с учетом интересующих тем, спикеров и дней пребывания. При этом за 15 минут до начала событий бот уведомляет обо всех запланированных событиях, а по завершении выбранной сессии отправляет ее краткое содержание.

Вторая функция — запись голосовых заметок с мгновенной транскрипцией или кратким содержанием через GigaChat. Это будет полезно для фиксации интервью и ключевых мыслей. Третья функция обобщает основные выводы выступлений, чтобы участники могли быть в курсе важных моментов, даже если пропустили трансляцию.

Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин отметил, что центральная тема ПМЭФ-2025 — общие ценности как фундамент устойчивого развития в условиях многополярного мира.

«По нашему мнению, именно современные технологии и искусственный интеллект становятся теми самыми универсальными ценностями, способствующими росту и прогрессу. Их внедрение активно меняет бизнесы, формирует новые отраслевые стандарты и влияет на развитие целых государств», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул важность демонстрации потенциала отечественных цифровых решений на площадке форума. По его словам, для Сбера это особенно значимо, так как компания впервые выступает гига-партнером ПМЭФ.

Отмечается, что с помощником также будет работать «Росконгресс». Фонд задействует свое ИИ-решение «ИнФорум» для оперативной подготовки подробных саммари сессий, карточек ключевых высказываний и аналитических материалов. Эти данные лягут в основу итоговых отчетов, доступных в Информационно-аналитической системе фонда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами