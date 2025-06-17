Определены победители второго конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году

По итогам второго конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году 1640 некоммерческих организаций получат 4,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Победители конкурса были определены 17 июня на заседании Координационного комитета. Мероприятие провел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

На гранты претендовали 10 882 проекта из всех 89 регионов России. Победителями стали свыше 1,5 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций, проекты которых преодолели определенный Координационным комитетом порог: для запросов до 1 млн рублей – 63 балла, от 1 до 5 млн рублей – 68, от 5 до 15 млн рублей – 70, свыше 15 млн рублей – 71 балл. На реализацию этих проектов Фонд президентских грантов направит 4 211 млн рублей.

294 проекта приурочены к 80-й годовщине Великой Победы и Году защитника Отечества. Объем их финансирования со стороны фонда составит 783 млн рублей.

Всего в 2025 году Фонд президентских грантов поддержал 3146 социально значимых проектов некоммерческих организаций на общую сумму 9,5 млрд рублей. Также более 4 тысяч проектов в этом году станут победителями конкурсов в 82 регионах. На их софинансирование к 3,8 млрд рублей, предусмотренным в бюджетах соответствующих субъектов России, фонд выделил 2,2 млрд рублей.

Кроме того, Фонд президентских грантов предоставит учрежденному им Президентскому фонду природы 1 млрд рублей. Они будут использованы для выделения грантов победителям первого конкурса экологических и природоохранных проектов. Его итоги планируется подвести в августе.

В общей сложности на реализацию общественных проектов по линии Фонда президентских грантов будет направлено 12,7 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем в 2024 году, подчеркнули в фонде.