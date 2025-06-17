Яндекс Книги научились напоминать сюжет прочитанных глав

Сервис Яндекс Книги представил новую функцию «Ранее в книге», которая помогает подписчикам вспомнить содержание нескольких предыдущих глав. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Нововведение основано на искусственном интеллекте из семейства YandexGPT 5. Отмечается, что нейросеть анализирует несколько предыдущих глав и кратко напоминает о ключевых событиях, действующих лицах и поворотах сюжета.

Как отметил руководитель сервиса Виталий Григораш, решение не заменяет чтение, а, наоборот, способствует тому, чтобы люди больше читали.

«Мы стали первым книжным сервисом в России, кто применяет нейросети для такой цели. Как и другие наши функции, например виртуальный рассказчик или синхронизация текста и аудио, «Ранее в книге» за счет технологий делает чтение проще и удобнее», — добавил он.

По его словам, функция будет особенно полезна тем, кто читает несколько книг одновременно или отвлекается на другие дела.

Согласно опросу сервиса, 40% пользователей после перерыва в чтении не возвращаются к книге. При этом 21% читателей отметили, что им сложно продолжить из-за забытого сюжета, а 19% указали, что не помнят место остановки.

В компании уточнили, что «Ранее в книге» постепенно станет доступна для художественных и научно-популярных произведений в электронном формате. Использовать ее можно в последней версии приложения Яндекс Книг для iOS и Android.

Ранее стало известно, что самой популярной книгой 2024 года в Яндекс Книгах стал роман Виктора Пелевина «Круть», а также «Евгений Онегин» Пушкина, «Преступление и наказание» Достоевского и «Дюна» Герберта