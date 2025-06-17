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В Сбере оценили ситуацию в корпоративном кредитовании

Зампред Сбера Попов: бизнес продолжает стабильно обслуживать кредиты
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Пресс-служба Сбера

Массовых запросов на реструктуризацию у крупных российских компаний нет, решения принимаются точечно. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Несмотря на высокие процентные ставки, российские компании продолжают стабильно обслуживать кредиты. Хотя данная ситуация создает давление на бизнес, в центральном банке считают, что компании способны справиться с этими трудностями.

«Показатели качества обслуживания долга кредитного портфеля юридических лиц остаются стабильными, доля просроченной задолженности на конец апреля сохраняется на уровне 2,5%», – отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Сбербанк регулярно проводит стресс-тесты, добавил Анатолий Попов. Также он отметил наличие определенных сложностей у автодилеров и предприятий сельского хозяйства, но подчеркнул устойчивость данных отраслей в целом.

Зампред Сбера уточнил, что в условиях высоких ставок растет количество компаний, испытывающих трудности при обслуживании долга. Но массового характера проблема не носит, решения о реструктуризации кредитов принимаются банком точечно.

«Мы прекрасно понимаем, что нужно поддерживать клиентов в этих непростых финансовых условиях. Каждый кейс рассматривается индивидуально. Предлагаем оптимальный инструмент восстановления платежеспособности компании, рефинансирование долга, отсрочку уплаты части процентов или реструктуризацию», – рассказал Анатолий Попов.

Сроки погашения основного долга или уплаты процентов переносятся в зависимости от ситуации, пояснил зампред Сбера. В целом каких-то перегибов по отраслям нет, резюмировал Анатолий Попов.

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