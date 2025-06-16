Freedom Finance раскрыла детали проверки регуляторами

Масштабный аудит Freedom Finance, проведенный в течение последних месяцев, носил плановый характер и проводился в рамках усиленного надзора за системно значимыми участниками финансового рынка, сообщили в компании.

По данным внутренних источников, проверка затронула все ключевые направления деятельности компании - от брокерских операций до управления активами. Отмечается, что проверяющие тщательно изучали внутренние процедуры комплаенс-контроля, системы управления рисками и механизмы урегулирования конфликтов интересов.

Как подчеркивают представители Freedom Finance, компания всегда придерживается принципов максимальной прозрачности и готова к любым проверкам со стороны контролирующих органов.

В компании уточнили, что вопросы со стороны регулятора вызваны использованием брокером встроенной в мобильные приложения технологии биометрической аутентификации Face ID.

«По закону брокерам, в отличие от банков, не разрешается использовать сторонние информационные системы для сверки биометрических данных, их необходимо проверять в госкомпаниях. При этом в других юрисдикциях, в которых работает брокер, таких проблем нет», — говорится в сообщении.

По словам Freedom Finance, подобные масштабные проверки стали обычной практикой для крупных инвестиционных компаний в условиях ужесточения регуляторных требований. Особенностью данного случая стало то, что проверка проводилась сразу несколькими контролирующими ведомствами в рамках межведомственного взаимодействия. По предварительным данным, серьезных нарушений выявлено не было, но регуляторы дали ряд рекомендаций по улучшению отдельных бизнес-процессов, которые компания планирует реализовать.

«Для клиентов и инвесторов Freedom Finance эта ситуация не несет существенных рисков. Компания продолжает работать в штатном режиме, все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме. По мнению аналитиков, прохождение такой комплексной проверки только укрепляет доверие к компании, подтверждая надежность ее операционной модели», — отметил брокер.

В компании считают, что в долгосрочной перспективе подобные проверки способствуют повышению прозрачности всего финансового сектора Казахстана. При этом для Freedom Finance это стало возможностью продемонстрировать свою приверженность высоким стандартам корпоративного управления.