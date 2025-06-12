СМИ сообщили о трудностях при создании европейского конкурента SpaceX

FT: создание европейского конкурента SpaceX может затянуться до 2028 года

Создание европейского конкурента компании SpaceX, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, может затянуться до 2028 года. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

По информации издания, планы по созданию новой организации вынашивают три компании — Airbus, Thales и Leonardo.

«В случае, если соглашение будет достигнуто к концу текущего года, из-за регуляторных и политических процедур маловероятно, что совместная компания будет запущена до 2028 года», — говорится в материале.

Из него следует, что новая организация может подвергнуться критике в Германии. Некоторые представители немецкой промышленности опасаются, что создание совместной компании может негативно отразиться на рабочих местах в стране из-за формирования французской монополии на ключевые технологии. Подобные беспокойства связаны с тем, что Airbus и Thales базируются во Франции.

О планах Leonardo, Airbus и Thales создать совместную космическую компанию для конкуренции с принадлежащей Маску спутниковой сетью Starlink стало известно в декабре 2024 года. Как писало агентство Reuters, проект получил кодовое название «Бромо».

Ранее в Европе усомнились в возможности обеспечить Украине полный доступ к связи в случае ухода Starlink из страны.