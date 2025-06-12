На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о трудностях при создании европейского конкурента SpaceX

FT: создание европейского конкурента SpaceX может затянуться до 2028 года
close
Dado Ruvic/Reuters

Создание европейского конкурента компании SpaceX, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, может затянуться до 2028 года. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

По информации издания, планы по созданию новой организации вынашивают три компании — Airbus, Thales и Leonardo.

«В случае, если соглашение будет достигнуто к концу текущего года, из-за регуляторных и политических процедур маловероятно, что совместная компания будет запущена до 2028 года», — говорится в материале.

Из него следует, что новая организация может подвергнуться критике в Германии. Некоторые представители немецкой промышленности опасаются, что создание совместной компании может негативно отразиться на рабочих местах в стране из-за формирования французской монополии на ключевые технологии. Подобные беспокойства связаны с тем, что Airbus и Thales базируются во Франции.

О планах Leonardo, Airbus и Thales создать совместную космическую компанию для конкуренции с принадлежащей Маску спутниковой сетью Starlink стало известно в декабре 2024 года. Как писало агентство Reuters, проект получил кодовое название «Бромо».

Ранее в Европе усомнились в возможности обеспечить Украине полный доступ к связи в случае ухода Starlink из страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами