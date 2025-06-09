Альфа-Банк и Arenadata договорились о сотрудничестве в сфере ИИ

Альфа-Банк и Arenadata будут развивать решения на основе ИИ

Альфа-Банк и Группа Arenadata подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут развивать программные решения на базе генеративного искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Дениса Кутасова, генеративные нейросети стали одним из ключевых драйверов инноваций в финтехе.

«Бизнес активно экспериментирует с искусственным интеллектом для решения клиентских и внутренних задач. Альфа-Банк регулярно внедряет ИИ в свои процессы для работы с клиентами и клиентские сервисы», — сказал он.

Также директор по ИИ и экспертным решениям Группы Arenadata Антон Балагаев отметил, что сотрудничество позволит минимизировать цикл создания надежных решений корпоративного класса.

«Мы рады, что нашли формат работы для быстрого продвижения по совместной дорожной карте ИИ в синергии, как единая команда», — сказал он.

Напомним, Группа Arenadata — российский разработчик программного обеспечения на рынке систем управления и обработки данных.