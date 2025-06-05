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«Газпром нефть» запустила первый в России многофункциональный вахтовый комплекс

Вахтовый комплекс «Газпром нефти» в Югре обеспечит комфорт уровня мегаполиса
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Пресс-служба «Газпром нефти»

Газпром нефть» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ввела в эксплуатацию первый в России многофункциональный вахтовый комплекс, сообщает пресс-служба компании.

Здание площадью 12,5 тыс. кв. м построено на месторождении им. Александра Жагрина, разработку которого ведет «Газпромнефть-Хантос». Оно объединяет жилые модули, офисные помещения, спортивный центр и зоны отдыха.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил важность создания комфортных условий для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов.

«Первый в России многофункциональный комплекс меняет представления о вахте на Крайнем Севере и показывает, что даже в полной автономии работникам доступен комфорт современного мегаполиса. Подход «Газпром нефти» к организации жизни в автономии поможет в достижении целей компании по развитию нового центра добычи в Югре, а также станет образцом для всей отрасли и повысит привлекательность карьеры в ТЭК для молодого поколения», – подчеркнул он.

Внутри комплекса разместились столовая с системой «шведский стол», круглосуточные кафе и магазин, кинотеатр, парикмахерская, массажный кабинет, спа-зона, библиотека и центр виртуальной реальности. Жилые модули оснащены системой «умный дом», климат-контролем и биодинамическим освещением, имитирующим естественный световой цикл для полноценного отдыха.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков назвал заботу о сотрудниках одним из ключевых принципов компании.

«С запуском многофункционального комплекса на месторождении имени Александра Жагрина в Югре мы выходим на новый уровень в сфере организации жизни вахтовиков на Крайнем Севере. И фактически формируем образ того, какой может быть нефтегазовая отрасль будущего», – сказал он.

В комплексе разместятся сотни специалистов, участвующих в реализации стратегического проекта «Газпром нефти» по разработке группы участков в ХМАО и Тюменской области. Как подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук, регион сегодня вносит существенный вклад в экономику страны, обеспечивая технологический и сырьевой суверенитет.

«Условия, которые сегодня созданы в вахтовом комплексе, еще раз подчеркивают социальную направленность компании «Газпром нефть». Пусть этот комплекс станет для работников вторым домом и местом, где они будут набираться сил и энергии», — заключил он.

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