Готовность «Единой России» к предстоящим выборам назвали высокой

Готовность «Единой России» к предстоящим выборам является высокой. Такую оценку дали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Единый день голосования — 2025: как партии готовятся к выборам?», сообщается на сайте партии.

Член генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов обозначил ключевые электоральные задачи, стоящие перед партией. По его словам, за предстоящие два года будет замещаться 90 тыс. мандатов депутатов муниципального уровня.

«Фундамент, на котором базируется работа «Единой России» на земле - в фокусе нашего внимания. Наши кандидаты должны побеждать на должности высших должностных лиц (ВДЛ) в первом туре. Мы должны формировать фракции политического большинства 75 плюс 1», — сказал он.

Перминов подчеркнул, что партия активно внедряет цифровые технологии в подготовку к выборам.

«Растет показатель интеграции в наши политические проекты кандидатов, участия молодых людей. Процент конвертации избирателей, которые зарегистрировались в наших электронных предварительных процедурах и проголосовали, выше 83%. Это указывает на эффективность технологических и смысловых подходов», — пояснил он.

Член генсовета отметил особое внимание «Единой России» участникам СВО. По его словам, среди победителей предварительного голосования по первой модели из числа участников специальной военной операции - 827 человек.

Отдельно он отметил важность контакта с избирателями, с чем помогает первичное звено партии.

Член правления Российской ассоциации политических консультантов Александр Назаров подчеркнул значимость соцпроектов для партий в 2025 году. По его мнению, в этом году партии партии делают акцент на их развитии, а также усиливают работу с гражданскими инициативами.

Он уточнил, что результаты последних социологических опросов подтверждают лидерские позиции «Единой России». По его словам, общий рейтинг партии приближается к 35%–36% и 43%–46%.

Политконсультант, эксперт ЭИСИ Анна Федорова обратила внимание на необходимость привлечения новых избирателей. Она считает, что в 2026 году появятся 10 млн новых избирателей.

«В 2025-м навряд ли они будут думать о том, за кого будут голосовать через год. Но определенная подготовка, прогрев и мягкое знакомство с партиями — это тоже в определенном смысле задача 2025 года», — считает эксперт.