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Российским компаниям упростят процесс запуска рекламы

МТС AdTech создала AI-маркетолога для российского бизнеса
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Depositphotos

МТС AdTech представила первое в России решение на базе ИИ, которое полностью автоматизирует запуск рекламных кампаний для бизнеса, сообщает пресс-служба компании.

В МТС AdTech ожидают, что внедрение AI-помощника позволит ускорить запуск рекламных кампаний до 2-3 минут.

Принцип работы строится на AI-авторе (генерация текстов в Telegram-Ads и SMS-рассылках), AI-модераторе (проверка текстов на соответствие законодательству, требованиям площадок и нормам русского языка) и AI-таргетологе (поиск релевантной аудитории с применением более 250 сегментов обезличенных Big Data МТС и партнерских данных).

Внутри компании над решением работали более 200 сотрудников IT-блока, более 60 специалистов Big Data и более 20 экспертов по AI.

Как отметил руководитель центра продуктов digital-рекламы и информирования МТС AdTech Владимир Фарафонов, компания стремится сделать рекламу доступной и понятной для каждого предпринимателя.

«Новая функциональность значительно упрощает один из самых важных процессов — подбор целевой аудитории для рекламы, позволяя сделать это с помощью AI это без привлечения специалистов. Это сократит время запуска кампаний и максимизирует их эффективность», — сказал он.

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