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Сбер и MR будут внедрять цифровые решения в жилые проекты застройщика

Сбер поможет MR внедрять новые решения в жилые комплексы
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Shutterstock/BestPhotoPlus

Сбер и девелоперская компания MR заключили соглашение, в рамках которого стороны будут внедрять новые решения на базе российских технологий в жилые комплексы, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере отметили, что новые решения позволят повысить эффективность энергопотребления и снизить расходы на эксплуатацию здания.

«Сегодня все больше российских компаний выбирают Сбер как организацию, с которой надежно и удобно осуществлять цифровую трансформацию бизнеса в самых разных сферах деятельности», — отметил председатель Московского банка Сбера Герман Барг.

По словам генерального директора MR Марии Литинецкой, тренд современного девелопмента – развитие цифровых систем.

«Совместная инициатива MR и Сбера предполагает проработку концепции высокотехнологичных проектов с использованием передовых экосистем умного дома Сбера, учитывая развитие сферы девелопмента на годы вперед», — сказала она.

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