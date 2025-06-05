Сбер и MR будут внедрять цифровые решения в жилые проекты застройщика

Сбер и девелоперская компания MR заключили соглашение, в рамках которого стороны будут внедрять новые решения на базе российских технологий в жилые комплексы, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере отметили, что новые решения позволят повысить эффективность энергопотребления и снизить расходы на эксплуатацию здания.

«Сегодня все больше российских компаний выбирают Сбер как организацию, с которой надежно и удобно осуществлять цифровую трансформацию бизнеса в самых разных сферах деятельности», — отметил председатель Московского банка Сбера Герман Барг.

По словам генерального директора MR Марии Литинецкой, тренд современного девелопмента – развитие цифровых систем.

«Совместная инициатива MR и Сбера предполагает проработку концепции высокотехнологичных проектов с использованием передовых экосистем умного дома Сбера, учитывая развитие сферы девелопмента на годы вперед», — сказала она.