Сбер представил российскую корпоративную альтернативу JetBrains

Сбер представил новую версию интегрированной среды разработки GigalDE Pro, которая заменяет зарубежные аналоги на подобии JetBrains, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев на конференции ЦИПР.

Он отметил, что GigalDE Pro обеспечивает устойчивость и безопасность ИТ-процессов, минимизируя зависимость от иностранных платформ.

«Сегодня GigaIDE занимает 14% рынка IDE в России. Наша среда разработки не только устраняет юридические и операционные риски, связанные с использованием зарубежных решений, но и предоставляет бизнесу инструменты для ускорения разработки и повышения качества программного обеспечения», — сказал он.

Также в новой версии добавили навигацию по коду для фреймворков Spring и Jakarta, а для Python-разработки добавлены инструменты быстрого создания проектов на Django и Flask.