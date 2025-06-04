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Бизнес
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Ретейл назвали одной из самых технологичных отраслей

Топ-менеджер Сбера Закиров: ретейл находится ближе всех к конечному потребителю
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Shutterstock

Ретейл традиционно считается одной из самых технологичных и конкурентных отраслей, заявил управляющий директор по работе с клиентами торговли, с/х и международными компаниями Сбербанка Рустам Закиров в рамках собственной сессии банка «Технологии: от визионерства к реальности».

«Ретейл находится ближе всего к конечному потребителю, и здесь идет борьба за эффективность каждой копейки в цепочке поставок. Ретейлеры, которые выиграют завтра, — это те, кто думает на горизонте 3–5 лет, иначе они добровольно сойдут с дистанции», — сказал Закиров.

По словам вице-президента по развитию и трансформации направления B2B Сбербанка Александра Белокопытова, Сбер разрабатывает технологии и внедряет современные решения на основе GenAI внутри.

«Это позволяет соответствовать актуальной технологической повестке, повышать эффективность и конкурентоспособность», — сказал он.

Напомним, XI Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла — 2025» проходит в Москве со 2 по 5 июня.

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