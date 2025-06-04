MTS Web Services расширила функционал платформы MWS GPT

MTS Web Services (MWS) объявила о значительном расширении функционала облачной B2B-платформы для работы с искусственным интеллектом (ИИ) MWS GPT, сообщает пресс-служба МТС.

Теперь платформа предлагает доступ к более чем 40 различным моделям, включая ведущие Open Source LLM разных размеров.

В компании уточнили, что обновление предоставляет клиентам единую среду для сравнения и тестирования моделей, что ускоряет внедрение ИИ в бизнес-процессы. Так, компании могут оценить, какая модель лучше подходит для конкретных задач: анализа документации, генерации отчетов, поддержки клиентов или автоматизации рутинных операций.

«С обновлением MWS GPT мы даем клиентам готовый инструмент с широким выбором LLM, мультиагентными возможностями и простой low-code-разработкой. Теперь не нужно тратить месяцы на тесты и кастомизацию — можно сразу развертывать AI-ассистентов, голосовые интерфейсы и сложные автоматизированные workflows, экономя время и ресурсы», — отметил гендиректор MWS Павел Воронин.

Отмечается, что были добавлены модели преобразования речи в текст, которые позволяют создавать голосовых ассистентов, автоматизировать расшифровку аудио и получать разговорную аналитику. Также ввели поддержку мультиагентных архитектур в low-code-конструкторе для автоматизации сложных многозадачных сценариев.

Кроме того, в ChatUI появились функции RAG и Vision. RAG позволяет загружать документы, извлекать ключевую информацию и отвечать на вопросы по содержимому. Vision дает возможность анализировать изображения и описывать графические материалы.

В компании отметили, что ограниченное количество клиентов уже получило доступ к FineTune — дополнительному обучению предварительно обученных моделей на специфических данных. В ближайшее время функционал станет доступен всем пользователям, а также появится поддержка работы с изображениями.

Платформа MWS GPT доступна как в облаке, так и в on-premise формате. Специалисты MWS обеспечивают полное сопровождение при развертывании решения.