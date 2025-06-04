В Альфа-Банке предсказали замену приложений ИИ-ассистентами

В ближайшем будущем привычные приложения банков и ретейлеров на экранах смартфонов россиян сменятся персонализированными ИИ-ассистентами. Об этом на сессии «Будущее ритейла», организованной Альфа-Банком, рассказал глава кредитной организации Владимир Верхошинский.

Участники мероприятия обсудили ключевые вопросы развития российского ритейла, включая перспективы роста, роль искусственного интеллекта (ИИ), макроэкономические тренды 2025 года и пути масштабирования инноваций.

Верхошинский подчеркнул, что ИИ в банках уже давно стал прагматичной технологией, используемой в сотнях процессов.

«На экране будут отображаться персонализированные ИИ-ассистенты. Один будет отвечать за шопинг, который помогает выбрать еду или одежду. Банковский ассистент заменит финансового советника. Все придет к этому. Кто первый «оседлает» этот тренд в краткосрочной и дальнесрочной перспективе, тот выиграет. В долгосрочной – у всех все будет одинаково. Но главное, что от этого всего выиграют клиенты», — сказал он.

Также Верхошинский рассказал о вызовах для ретейла при взаимодействии триады «банки-e-com-ритейл». По его словам, меняется не модель потребления, а модель ожиданий клиентов.

«Сейчас клиенты больше не сравнивают банк с банком или магазин с магазином. Сейчас клиенты сравнивают каждый новый сервис со своим предыдущим и лучшим опытом. Если его в МФЦ хорошо обслужили, он ждёт того же в банке и в магазине. Это делает конкуренцию всё дороже. Вопрос, как совместить рост и прибыльность — это и для банков, и для ритейлеров, и для есом важно. Для нас ответ простой — технологии важны, но победит тот, у кого команда сильнее», — сказал он.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов отметил необходимость единой регуляторики для онлайн и офлайн продаж. По его словам, доля онлайн-продаж может достичь 33-35% к 2030 году.

Он уточнил, что есть два противоположных друг другу тренда — многоканальность и развитие цифровых услуг.

«Все уже привыкли получать услуги здесь и сейчас в смартфоне — в любой сфере деятельности. Все идет к тому, что у нас офлайн и онлайн происходят в одной группе. И, напротив, маркетплейсы сейчас внимательно смотрят на офлайн-сегменты», — сказал он.

По его мнению, рынки в какой-то мере пересекаются, и это необходимо учитывать при регулировании отрасли.