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Бизнес
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Альфа-Банк и Корпорация развития Нижегородской области укрепили сотрудничество

Альфа-Банк и Нижегородская область займутся развитием технологий для бизнеса
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Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк и Корпорация развития Нижегородской области договорились о реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Соглашение было подписано в рамках деловой части конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Документ подписали старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-Банка Евгений Монин и генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Соглашение направлено на выстраивание партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.

Монин отметил, что Альфа-Банк активно финансирует средний бизнес, включая цифровые компании, которые развивают IT-сектор страны. По его словам, Корпорация развития также играет важную роль в развитии технологического сектора.

«Мы считаем, что партнерство Корпорации развития Нижегородской области и Альфа-Банка однозначно поможет наращиванию потенциала технологического сектора страны. И ЦИПР, как знаковое место, подходит для этого как нельзя лучше», — добавил Монин.

В свою очередь, Ищенко подчеркнул, что корпорация расширяет партнерство с финансовыми институтами страны.

«Банковский сектор сегодня играет одну из ключевых ролей при финансировании и реализации инвестиционных проектов любой сферы и масштаба. Надеемся на плодотворное сотрудничество, результатом которого будут комфортные и востребованные для нижегородских инвесторов продукты, стимулирующие развитие инвестклимата региона», — добавил он.

Напомним, корпорация развития Нижегородской области была создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Она содействует реализации проектов на всех этапах: от предоставления информации о регионе и возможных мерах поддержки до ввода объектов в эксплуатацию. Корпорация берет на себя обязательства по взаимодействию с органами власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и другими организациями.

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