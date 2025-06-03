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Бизнес
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В России появится национальная методика оценки финансовых эффектов от ИИ

Сразу 17 компаний создадут единую методику оценки финэффектов от ИИ
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Пресс-служба Сбера

Участники альянса с сфере ИИ и ассоциации «Финтех» создадут первую в России методику оценки финансовых эффектов от ИИ, сообщает пресс-служба Сбера.

В состав клуба, который займется разработкой методики, вошли 17 компаний, среди которых Сбер, Альфа-Банк, Т-Банк, ВТБ и другие.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера, председатель наблюдательного совета альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин, разработка единой методики является стратегически значимой инициативой.

«Она задаст стандарты эффективности, обоснованности и масштабируемости технологических решений. Клуб станет площадкой для обмена опытом, совместной работы над управлением рисками и формированием практик устойчивого внедрения искусственного интеллекта», — сказал он.

По словам главы Альфа-Банка Владимира Верхошинского, российский финансовый сектор является одним из наиболее развитых.

«Решения российского финтеха активно копируют, и нам останавливаться и почивать на лаврах нельзя. Технологии – основа будущего роста, а внедрение инноваций – наша ключевая задача», — сказал он.

В рамках деятельности клуба участники займутся формированием предложений, рекомендаций и выработке решений по совершенствованию процессов развития и регулирования в области применения ИИ-решений, обменом опытом внедрения ИИ, а также для выработки подходов к управлению рисками в финтех-отрасли.

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