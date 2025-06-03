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Бизнес
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СберТех и «Базис» займутся импортозамещением ПО

СберТех и «Базис» разработают устойчивую инфраструктуру для бизнеса
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Unsplash

СберТех и «Базис» подписали соглашение, в рамках которого компании займутся повышением технологической совместимости платформы для управления виртуальными средами Basis Dynamix с серверной ОС СберТеха Platform V SberLinux OS Server, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев и генеральный директор «Базис» Давид Мартиросов.

В рамках сотрудничества компании займутся вопросами технологической совместимости флагманских продуктов компаний.

По словам Тятюшева, рано или поздно всем придется заняться импортозамещением инфраструктурного и системного ПО.

«Наша задача как вендора, сделать так, чтобы для наших клиентов этот путь был максимально комфортным. Еще лучше, когда вместо простой замены клиент получает новые возможности для роста и повышения эффективности бизнеса», — сказал он.

Platform V SberLinux OS Server – серверная ОС, которая обеспечивает высокую производительность различных приложений. Решение зарегистрировано в Реестре российского ПО и соответствует высоким корпоративным требованиям в области надежности, безопасности и производительности.

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