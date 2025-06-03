МТС запустила тариф для звонков с Яндекс Станций

МТС запустила тариф «Отдельный номер», предназначенный для звонков с умных устройств, включая Яндекс Станции, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что тариф предоставляет альтернативный номер телефона и пакет минут на исходящие вызовы.

Для использования сервиса пользователи должны подключить свой основной номер телефона к колонке. В компании уточнили, что более 50% пользователей совершают звонки всей семьей, что делает «Отдельный номер» удобным решением для таких случаев.

Гендиректор МТС Инесса Галактионов отметила, что выход функции телефонных звонков за пределы смартфона – это новый тренд. По ее словам, такие решения дают возможность совершенствовать телеком опыт пользователей.

«К примеру, сервис звонков на телефонные номера через Яндекс Станции уже стал востребованным среди абонентов МТС. С момента запуска в общей сложности они проговорили через умные колонки более 4 млн минут. В дальнейшем мы продолжим разрабатывать и запускать инновационные продукты, чтобы сделать наши сервисы еще более удобными и доступными», — сказала она.

Подключить «Отдельный номер» можно на сайте МТС или через приложение «Дом с Алисой» для владельцев Яндекс Станций. Номер активируется онлайн без физической SIM-карты. Тариф доступен практически во всех регионах присутствия МТС.

Чтобы подключить звонки через Яндекс Станцию, необходимо выбрать колонку в приложении «Дом с Алисой», перейти в раздел «Звонки и сообщения» и активировать функцию «С колонки, как с телефона». При этом пользователь может добавить до 10 контактов в справочник, что ограничивает нежелательные вызовы. В ближайшее время функция станет доступна и на ТВ-станциях.

Звонки с умной колонки осуществляются голосовой командой, например: «Алиса, позвони маме». Отмечается, что вызовы оплачиваются по текущему мобильному тарифу, а собеседник видит стандартный входящий звонок с номера пользователя.