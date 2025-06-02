В Сбере спрогнозировали рост требований к критической информационной инфраструктуре

В ближайшие несколько лет критическая информационная инфраструктура (КИИ) будет расширяться и углубляться. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Выступая на сессии «Инфраструктура КИИ и фактор времени. Строить самим или брать готовое решение?», он рассказал о перспективах строительства центров обработки данных (ЦОД) и необходимости контроля за КИИ.

«Когда компания принимает решение строить ЦОД или нет, то надо ориентироваться на будущее. Когда мы говорим о таких проектах, то в текущих реалиях надо иметь очень много аргументов, чтобы этим заняться», — отметил он.

По его словам, важными факторами при принятии решений становятся доступы к технологиям, выбор подрядчиков и соответствие нормативам.

«Если говорить про облачную инфраструктуру, то в ближайшие несколько лет критическая информационная инфраструктура (КИИ) будет расширяться и, самое главное, углубляться. Если сейчас, чтобы соответствовать КИИ достаточно иметь ПО в реестре, то в дальнейшем требования к локализации оборудования будут расти», — сказал Меньшов.

Он также отметил, что в будущем большинство ИТ-специалистов будут переходить в область искусственного интеллекта, уходя от администрирования оборудования.

«Конкуренция за такие команды будет расти. Уже сейчас иметь собственную инфраструктуру очень крупному энтерпрайзу целесообразно, с очень специфическими требованиями надежности и кибербезопасности. В перспективе 5-10 лет технологический стек корпораций ожидает значительное усложнение и рост числа вызовов», — заключил Меньшов.