На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

В Сбере спрогнозировали рост требований к критической информационной инфраструктуре

Старший вице-президент Сбера Меньшов: КИИ будет расширяться и углубляться
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В ближайшие несколько лет критическая информационная инфраструктура (КИИ) будет расширяться и углубляться. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Выступая на сессии «Инфраструктура КИИ и фактор времени. Строить самим или брать готовое решение?», он рассказал о перспективах строительства центров обработки данных (ЦОД) и необходимости контроля за КИИ.

«Когда компания принимает решение строить ЦОД или нет, то надо ориентироваться на будущее. Когда мы говорим о таких проектах, то в текущих реалиях надо иметь очень много аргументов, чтобы этим заняться», — отметил он.

По его словам, важными факторами при принятии решений становятся доступы к технологиям, выбор подрядчиков и соответствие нормативам.

«Если говорить про облачную инфраструктуру, то в ближайшие несколько лет критическая информационная инфраструктура (КИИ) будет расширяться и, самое главное, углубляться. Если сейчас, чтобы соответствовать КИИ достаточно иметь ПО в реестре, то в дальнейшем требования к локализации оборудования будут расти», — сказал Меньшов.

Он также отметил, что в будущем большинство ИТ-специалистов будут переходить в область искусственного интеллекта, уходя от администрирования оборудования.

«Конкуренция за такие команды будет расти. Уже сейчас иметь собственную инфраструктуру очень крупному энтерпрайзу целесообразно, с очень специфическими требованиями надежности и кибербезопасности. В перспективе 5-10 лет технологический стек корпораций ожидает значительное усложнение и рост числа вызовов», — заключил Меньшов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами