На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Segezha Group сократила долг в три раза за счет допэмиссии

Холдинг Segezha Group привлек 113 млрд рублей от инвесторов
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Холдинг Segezha Group завершил дополнительную эмиссию акций, привлек в капитал 113 млрд рублей и сократил свой долг в три раза, сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили в холдинге, участие в допэмиссии приняли внешние инвесторы, включая ключевых кредиторов, а также основной акционер — АФК «Система», сохранившая контрольный пакет.

«Дополнительная эмиссия была завершена в полном объеме – все акции, предусмотренные решением о размещении, были успешно размещены среди инвесторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства, полученные от допэмиссии, направятся на погашение долга холдинга. Таким образом финансовый долг снизится до 60 млрд рублей. В компании считают, что это позволит значительно уменьшить процентные платежи и сосредоточиться на развитии бизнеса.

«Нам удалось придать импульс развития не только «Сегежа Групп», но и в целом всей отрасли, имеющей ключевое значение для нашей страны. Эта уникальная сделка позволит компании вздохнуть полной грудью и продолжить поступательное движение вперед. Мы благодарим за конструктивную позицию руководство Банка России, Минпромторга, наших кредиторов и инвесторов», — сообщили в АФК «Система».

Кроме того, в дальнейшем Segezha Group планирует выйти на операционную прибыль.

Напомним, в декабре 2024 года акционеры Segezha Group на внеочередном собрании одобрили увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по цене 1,80 рубля за акцию.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами