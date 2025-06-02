Segezha Group сократила долг в три раза за счет допэмиссии

Холдинг Segezha Group завершил дополнительную эмиссию акций, привлек в капитал 113 млрд рублей и сократил свой долг в три раза, сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили в холдинге, участие в допэмиссии приняли внешние инвесторы, включая ключевых кредиторов, а также основной акционер — АФК «Система», сохранившая контрольный пакет.

«Дополнительная эмиссия была завершена в полном объеме – все акции, предусмотренные решением о размещении, были успешно размещены среди инвесторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства, полученные от допэмиссии, направятся на погашение долга холдинга. Таким образом финансовый долг снизится до 60 млрд рублей. В компании считают, что это позволит значительно уменьшить процентные платежи и сосредоточиться на развитии бизнеса.

«Нам удалось придать импульс развития не только «Сегежа Групп», но и в целом всей отрасли, имеющей ключевое значение для нашей страны. Эта уникальная сделка позволит компании вздохнуть полной грудью и продолжить поступательное движение вперед. Мы благодарим за конструктивную позицию руководство Банка России, Минпромторга, наших кредиторов и инвесторов», — сообщили в АФК «Система».

Кроме того, в дальнейшем Segezha Group планирует выйти на операционную прибыль.

Напомним, в декабре 2024 года акционеры Segezha Group на внеочередном собрании одобрили увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по цене 1,80 рубля за акцию.