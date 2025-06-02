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Бизнес
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ФНС России назвали одним из самых технологически продвинутых ведомств страны

ФНС России и Сбер продолжат развивать применение ИИ при обслуживании граждан и бизнеса
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Пресс-служба Сбера

ФНС России и Сбер заключили соглашение, в рамках которого стороны продолжат сотрудничать в технологической сфере и обмениваться опытом в области информационных технологий, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил старший-вице президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов, ФНС России является одним из самых технологически продвинутых ведомств России.

«Мы говорим на одном языке, наша общая задача — развить оптимальные инструменты для бесшовного взаимодействия наших клиентов с ФНС России и автоматизировать рутинные процессы», — сказал он.

Также стороны будут совершенствовать качество государственных услуг для граждан и организаций и развивать совместный ИТ-ландшафт.

По словам заместителя руководителя Налоговой службы Андрея Бударина, Сбер является историческим партнером ведомства в реализации проектов.

«Для нас представляет большой интерес совместное развитие ИТ-ландшафта с кредитными организациями», — отметил он.

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