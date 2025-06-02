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В России резко выросли продажи подержанных смарфтонов

М.Видео-Эльдорадо: продажи подержанных смартфонов в России удвоились за год
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IMAGO/onemorepicture /Thorsten/Global Look Press

За первые четыре месяца 2025 года продажи подержанных смартфонов в России увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе М.Видео-Эльдорадо.

«При этом в М.Видео-Эльдорадо мы фиксируем рост продаж восстановленных гаджетов за этот же период на 65% год к году. Наиболее востребованными на вторичном рынке остаются смартфоны Apple. iPhone 13 и iPhone 14 стабильно занимают верхние строчки в рейтингах продаж среди восстановленных гаджетов. При этом на вторичном рынке россияне все чаще обращают внимание на Android-смартфоны — особенно брендов Samsung, Xiaomi, Huawei и Honor. Ключевым фактором спроса остается цена: подержанные устройства предлагаются со скидкой до 50% по сравнению с новыми моделями. Это делает покупку особенно привлекательной, учитывая, что современные гаджеты имеют высокую надежность и длительный срок службы», — отметили в пресс-службе.

По данным мобильных порталов, средняя цена б/у iPhone (в зависимости от модели) варьируется от 30 тыс. до 90 тыс. рублей, Samsung — от 11,9 тыс. до 41,9 тыс. рублей, Хiaomi — от 2,9 тыс. до 42,9 тыс. рублей.

Ранее были названы самые популярные б/у-смартфоны в России.

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