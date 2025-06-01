«Аэрофлот» масштабно отметил День защиты детей

«Аэрофлот» организовал День маленького пассажира в терминале В аэропорта Шереметьево в честь Дня защиты детей, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Развлекательная программа длилась с 10:00 до 14:00 1 июня. Сначала для пассажиров состоялся концерт с участием работников и партнеров «Аэрофлота», среди которых бортпроводники, подопечные международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и участники платформы «Звучи».

В рамках праздничной программы также работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы-персонажи мультсериала «Цветняшки».

Желающие могли попробовать мороженое от «Аэрофлота», а также приняли участие в розыгрыше подарков от авиакомпании.

Также маленькие пассажиры, вылетающие из Москвы 1 июня, получали от «Аэрофлота» сладости, стикерпаки, головоломки и книжку-раскраску от «Движения первых». На борту юным пассажирам вручали сувенирные самолетики (плюшевую игрушку для детей до 3 лет или брелок для детей от 3 до 11 лет включительно).

В авиакомпании отметили, что на рейсах «Аэрофлота» есть множество услуг, чтобы сделать перелет для юных пассажиров максимально комфортным (бесплатная перевозка детской коляски, приоритетная посадка в самолет, люлька для младенцев и многое другое).

Отмечается, что за 2024 год на рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU перевезли более 2 млн детей (до 12 лет). С декабря прошлого года на рейсы компаний под кодом SU продано почти 360 тыс. детских билетов с 50% скидкой.

Также в «Аэрофлоте» добавили, что теперь родители могут бесплатно переводить мили со счетов детей, чтобы быстрее набрать необходимое количество миль и оформить билет на себя, детей или близких людей, либо потратить их на другие премии программы.

Теперь при переводе миль со счета участника «Аэрофлот Бонус Юниор» от 2 до 12 лет на счет родителя/опекуна комиссия не взимается. Для перевода миль без комиссии необходимо добавить родителя/опекуна в список попутчиков в разделе «Мои попутчики» личного кабинета программы, приложив документы, подтверждающие родство/опекунство.

При переводе миль со счета участника «Аэрофлот Бонус Юниор» на счет родителя/опекуна ограничения по количеству переведенных или полученных миль, а также по количеству переводов от участника «Аэрофлот Бонус Юниор», не применяются.