В Госдуме напомнили об изменениях выплат пенсий в июне

Депутат Говырин: в июне пенсии в России перечислят раньше из-за Дня России

В июне 2025 года пенсионные выплаты в России будут перечислены раньше обычного из-за Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщил депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT.

Он пояснил, что 12 июня выпадает на нерабочий день, поэтому график зачисления пенсий будет скорректирован. Чтобы избежать задержек, Социальный фонд России заранее переведет деньги тем, кто обычно получает выплаты с 12 по 15-е число. Средства поступят уже 10 или 11 июня.

Речь идет о стандартных выплатах по линии обязательного пенсионного страхования. Как отметил парламентарий, такое решение принято для того, чтобы граждане успели получить средства до праздничных выходных и не сталкивались с задержками.

Дополнительно депутат Госдумы от Московской области Никита Чаплин говорил, что в начале июня будет произведен перерасчет пенсий для нескольких категорий: инвалидов I группы, работающих пенсионеров и тех, кто достиг 80 лет. Он подчеркнул, что перерасчет пройдет автоматически — подавать заявление не потребуется.

По словам Чаплина, такие меры направлены на поддержку граждан, внесших значительный вклад в развитие страны.

Ранее Социальный фонд выяснил, что пенсия женщин в России оказалась в среднем выше, чем у мужчин.