Проект ОТП Банка «Экосистема сообществ» стал лучшим по версии премии HR-бренд 2024

ОТП Банк стал победителем премии HR-бренд 2024 в номинации «Столица» от HeadHunter, сообщает пресс-служба.

Проект банка «Экосистема сообществ», направленный на развитие корпоративной культуры, удержание персонала и привлечение лучших специалистов, занял первое место в номинации.

Основа проекта ОТП Банка – создание и развитие внутренних сообществ, с помощью которых сотрудники получают возможность реализовывать свои профессиональные и личные интересы, а также находить единомышленников.

Всего за год в банке создали 30 тематических сообществ, в которых задействовано более 2 тыс. сотрудников банка, а также организовали более 260 мероприятий.

«Экосистема сообществ стала неотъемлемой частью корпоративной культуры ОТП Банка», — сообщила директор по персоналу и организационному развитию банка Наталья Рощина.

В банке отметили, что в 2024 году реализация проекта позволила снизить текучесть кадров на 9,6 процентных пункта и сократить сроки закрытия вакансий на 2 рабочих дня при уменьшении стоимости привлечения.