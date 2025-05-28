Сбер предложил улучшить условия для индивидуальных инвестиционных счетов

Для того чтобы повысить привлекательность ИИС, необходимо создать семейный инструмент на базе ИИС-3, рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

По ее мнению, нужно упростить процедуру подачи информации о трансформации в ФНС, а также вернуть возможность получать льготу на долгосрочное владение бумагами.

В текущем формате каждый человек может получить вычет на взнос до 400 тыс. рублей ежегодно. По новому предложению СберИнвестиций семья сможет получать вычет на взнос суммарно до 1 млн рублей. Это позволит семье ежегодно получать до 130 тыс. рублей при уплаченном НДФЛ в 13% или до 150 тыс. рублей при ставке в 15%.

Еще одно предложение — разрешить инвестировать средства материнского капитала через ИИС. По словам Кубезовой, это поможет сохранить и преумножить средства благодаря дополнительному доходу от инвестирования.

«Разрешение инвестировать маткапитал на ИИС может стать еще одним инструментом для достижения цели по капитализации рынка», — отметила она.

Также в Сбере предлагают упростить процедуру подачи информации о трансформации ИИС в Федеральную налоговую службу (ФНС). Кубезова уточнила, что сейчас лишь 1% клиентов трансформировали свои счета старого типа в ИИС-3. При этом из них только 75% своевременно подали заявление в ФНС, что необходимо для получения налоговых вычетов.

«Это значит, что другие клиенты немного позднее могут столкнуться с проблемами при получении налоговых вычетов на ИИС. Предлагаем с этого года трансформировать ИИС-3 через подачу одного заявления брокеру», — сообщила Кубезова.

Кроме того, в СберИнвестициях предлагают вернуть возможность получать льготу на долгосрочное владение бумагами, которые были приобретены на ИИС. Эту возможность закрыли с 1 января 2025 года. Теперь такие бумаги после перевода на брокерский счет исключаются из расчета льготы.

По словам Кубезовой, отслеживание цепочки переводов становится сложным как для клиентов, так и для брокеров.

«Например, если бумага была куплена когда-то на ИИС, а потом при закрытии ИИС переведена на брокерский договор, то после очередного перевода бумаг между брокерами отслеживание цепочки становится сложным как для клиента в плане сбора документов, так и для брокера в плане проверки», — добавила она.