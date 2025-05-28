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«Русал» назвали флагманом российского бизнеса

Социальные программы «Русала» признали лучшими в России по версии конкурса РСПП
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Компания «Русал» победила в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий» всероссийского конкурса РСПП «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2024».

Деловое и экспертное сообщество конкурса высоко оценило системный подход «Русала» к решению задач в области устойчивого развития. Также были отмечены социальные программы развития регионов, сосредоточенные в 12 регионах России, сообщает пресс-служба компании.

В рамках своих социальных программ развития территорий ответственности «Русал» направляет свои инвестиции на улучшение качества городской среды и жилищных условий в городах и поселках Сибири, где работают крупнейшие промышленные площадки компании.

Всего за последние 10 лет «Русал» реализовал более 550 инфраструктурных проектов вместе с региональными властями и местными сообществами. Также в 2024 году компания направила около 3,5 млрд рублей на реализацию более чем 180 инфраструктурных проектов по созданию и благоустройству открытых общественных пространств и ремонту социальных учреждений.

Также эксперты конкурса особо отметили итоги реализации трансформационного проекта «Устойчивые города Русала».

Напомним, с 2022 года ключевым инструментом оценки качества жизни в регионах и выбора направлений инвестиций в социальной сфере или развитии городской инфраструктуры стал «Индекс качества жизни и устойчивого развития городов Русала».

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