АФК «Система» усилила команду топ-менеджеров

АФК «Система» объявила о назначении Ильи Филатова на должность первого вице-президента – руководителя Комплекса финансов и инвестиций корпорации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ранее он возглавлял МТС Банк и финтех-направление цифровой экосистемы МТС. В его задачи на новой должности войдут адаптация инвестиционного процесса к изменяющейся конъюнктуре, разработка финансовых инструментов для повышения доходности активов АФК «Система», а также оптимизация долговых обязательств компании.

Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков отметил масштабную трансформацию МТС Банка за время работы Филатова. По его словам, банк из кэптивной кредитной организации превратился в лидера финтех-сектора с полным спектром цифровых услуг.

«В качестве руководителя МТС Банка Илья был вовлечен в работу большинства активов из портфеля Корпорации. Стратегический подход и, что важно, успешный опыт Ильи в реализации сложных и амбициозных проектов усилят управленческую команду Корпорации и будет способствовать ее дальнейшему успеху», — заявил он.

В компании напомнили, что Филатов присоединился к команде МТС Банка в 2014 году, а с марта 2015 года возглавил правление организации. В августе 2019 года он также вошел в состав правления ПАО «МТС» в должности вице-президента по финансовым сервисам. В декабре 2024 года Филатов возглавил финтех-направление МТС, заняв должность первого вице-президента по финансовым сервисам.

Отмечается, что под его руководством МТС Банк в апреле 2024 года провел одно из самых успешных IPO в истории Московской биржи. Тогда частные и институциональные инвесторы подали 200 тыс. заявок, а объем спроса составил около 168 млрд рублей, что стало рекордом для российского фондового рынка. По результатам размещения банк привлек 11,5 млрд рублей.